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Абхазия Информ

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Новости Суббота, 09 января 2021 21:12
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ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Сухум. 9 января 2021. Абхазия-Информ. В 07:04 произошло аварийное отключение ВЛ Псоу 220. Предположительно из-за пожаров в лесном массиве в Гагрском районе. Для ликвидации аварии задействованы все соответствующие службы РУП «Черноморэнерго».

11:32 повреждение на ВЛ Псоу 220 обнаружено. Ремонтные бригады приступили к ликвидации аварии. Ориентировочное время устранения последствий аварий до двух с половиной часов. Работы осложнены труднодоступностью места аварии.

«Утром произошло аварийное отключение линии 220 кВ, по которой происходило электроснабжение большей части Абхазии. Аварийные бригады выехали на обнаружение места повреждения. К счастью, его сразу же обнаружили и ремонтные бригады приступили к ликвидации аварии в районе Гагры. К сожалению, опора расположена в в труднодоступном месте, подъезда туда нет и к опоре сотрудникам пришлось идти пешком. Уже около полутора часов верхолазы занимаются устранением этой аварии», - так в 13:38 прокомментировал ситуацию директор по оперативно-технологическому управлению и режимам РУП «Черноморэнерго» Кварчия Руслан.

14:10 ремонтные работы на ВЛ Псоу 220 завершены. Линия готова к приёму электроэнергии со стороны РФ.

14:10 жители Абхазии получили свет.

Об этом сообщается на странице в соцсети facebook РУП «Черноморэнерго».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 09 января 2021 21:17
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