ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

11:32 повреждение на ВЛ Псоу 220 обнаружено. Ремонтные бригады приступили к ликвидации аварии. Ориентировочное время устранения последствий аварий до двух с половиной часов. Работы осложнены труднодоступностью места аварии.

Сухум. 9 января 2021. Абхазия-Информ. В 07:04 произошло аварийное отключение ВЛ Псоу 220. Предположительно из-за пожаров в лесном массиве в Гагрском районе. Для ликвидации аварии задействованы все соответствующие службы РУП «Черноморэнерго».

«Утром произошло аварийное отключение линии 220 кВ, по которой происходило электроснабжение большей части Абхазии. Аварийные бригады выехали на обнаружение места повреждения. К счастью, его сразу же обнаружили и ремонтные бригады приступили к ликвидации аварии в районе Гагры. К сожалению, опора расположена в в труднодоступном месте, подъезда туда нет и к опоре сотрудникам пришлось идти пешком. Уже около полутора часов верхолазы занимаются устранением этой аварии», - так в 13:38 прокомментировал ситуацию директор по оперативно-технологическому управлению и режимам РУП «Черноморэнерго» Кварчия Руслан.

14:10 ремонтные работы на ВЛ Псоу 220 завершены. Линия готова к приёму электроэнергии со стороны РФ.

14:10 жители Абхазии получили свет.

Об этом сообщается на странице в соцсети facebook РУП «Черноморэнерго».