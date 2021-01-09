ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 169 ЧЕЛОВЕК
Новости Воскресенье, 10 января 2021 00:40
Сухум. 9 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 615 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 169 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 человека, у 80 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской больнице 8 января скончался пациент 1954 года рождения. Основной диагноз "новая коронавирусная инфекция", а также осложнение основного заболевания "двусторонняя полисегментарная пневмония".
В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 30, в мобильном военном госпитале - 45 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 9782 человека. 141 летальный случай. Выздоровели 7294 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.