ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 169 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 9 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 615 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 169 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 человека, у 80 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.