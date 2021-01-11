НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НАЧАЛСЯ С ХОРОШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Сухум. 11 января 2021. Абхазия-Информ. Первые 10 дней нового года по мнению Министерства туризма Абхазии прошли «на отлично». Загрузка номерного фонда в сравнении с январем 2020 года была сравнительно больше.
По Гагрскому району средний показатель по размещению в объектах работающих в период новогодних праздников, достиг 65%.
По Сухуму этот показатель составил 80% – это объекты, которые имели соответствующие условия для размещения и принятия гостей, а также развлекательную новогоднюю программу и экскурсионный блок.
По Гудаутскому району, в частности по Новому Афону загруженность объектов отдыха составила 70 %.
Стоит отметить, что туристы отдавали предпочтение столице Абхазии.
Они выбирали объекты размещения для отдыха в период новогодних праздников по следующим критериям: хорошее питание, подогреваемый бассейн, новогодняя программа, экскурсионное обслуживание, расположение отеля (городская черта в приоритете).
Также наблюдался спрос на посещение Восточной части республики: Киндгского минерального источника, Азгары в Кодорском ущелье, ущелья Ассир в селе Черниговке, поселка Акармара и водопадов в Ткуарчалском районе.
Брендовые объекты туристического показа – озеро Рица и Новоафонская пещера в период новогодних праздников пользовались особым спросом, который превысил прошлогодние показатели больше чем в 2 раза.
Рицинский реликтовый национальный парк посетили 18 161 человек, с объемом оказанных платных услуг на сумму 6 млн 054 тыс. 100 рублей. Для сравнения: в 2020 году за этот же период здесь побывали 9 269 человек, объем оказанных платных услуг составил 3 млн 062 тыс. 150 рублей.
Новый Афон, в частности Новоафонскую пещеру, посетило 10 737 человек, объем оказанных платных услуг 5 млн 368тыс. 500 рублей. За аналогичный период в 2020 года – 5 568 человек, с общим объемом оказанных платных услуг 2 млн 784 тыс. руб.
Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Абхазии.
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