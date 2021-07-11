ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 180 ЧЕЛОВЕК. ПЯТЬ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ
Сухум. 11 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено 10 июля у 485 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 180 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 135 человек. В тяжелом состоянии 43 человека, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 11 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 25, в Гагрской ЦРБ – 40, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ 9 июля умер мужчина 71 года и женщина 62 лет, 10 июля скончались две женщины 86 и 49 лет, а также мужчина 73 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 18853 человека. Зарегистрировано 265 летальных случаев. Выздоровели 15788 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.