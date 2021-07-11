ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 180 ЧЕЛОВЕК. ПЯТЬ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ

Сухум. 11 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено 10 июля у 485 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 180 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 135 человек. В тяжелом состоянии 43 человека, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 11 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 25, в Гагрской ЦРБ – 40, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.