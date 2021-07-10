Сухум. 10 июля 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме завершился XVIII Международный шахматный фестиваль «Абхазия приглашает!» - турнир «Сухум Open-2021г.», проводимый Управлением по делам молодежи и спорта Администрации города. В нем приняли участие как взрослые опытные, так и совсем юные шахматисты.

Сегодня состоялось награждение победителей в группе до 12 лет.