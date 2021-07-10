НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Сухум. 10 июля 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме завершился XVIII Международный шахматный фестиваль «Абхазия приглашает!» - турнир «Сухум Open-2021г.», проводимый Управлением по делам молодежи и спорта Администрации города. В нем приняли участие как взрослые опытные, так и совсем юные шахматисты.
Сегодня состоялось награждение победителей в группе до 12 лет.
Призовые места среди юных шахматистов распределились следующим образом:
Среди мальчиков:
1 место – Жуков Иван г. Москва
2 место – Турков Богдан, г. Сухум
3 место – Рискин Григорий, г. Москва
Среди девушек:
1 место – Гунба Лана, г. Гудаута
2 место – Отырба Лия, г. Гудаута
3 место – Еремина Доминика, г. Гудаута.
Победители были награждены кубками, медалями, грамотами и призами.
Завтра, 11 июля 2021г. состоится награждение победителей Международного шахматного турнира «Сухум Open-2021г.» среди взрослых участников.