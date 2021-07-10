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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Суббота, 10 июля 2021 12:26
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 10 июля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного Управления «Гал» ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Ингур» при попытке незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия, в ручной клади гражданина, следовавшего из Республики Грузия была обнаружена и изъята текстильная продукция в количестве 125,6 м. 

На т/п «Ингур» при попытке незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия, в ручной клади гражданина, следовавшего из Республики Грузия были обнаружены и изъяты газированные напитки с маркировкой на грузинском языке в количестве 36 бутылок. 

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Там же при попытке незаконного перемещения товаров через таможенную границу, в ручной клади гражданина, следовавшего из Республики Грузия были обнаружены и изъяты различные бытовые предметы в количестве 1010 ед. 

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

*** 

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на контрольном пункте милиции «Мюссера» МВД Республики Абхазия было остановлено и подвергнуто осмотру автотранспортное средство, под управлением гражданина Республики Абхазия.

В результате осмотра автотранспортного средства, в багажном отделении были обнаружены предметы одежды в количестве 26 ед. и канцелярские товары в количестве 248 ед., ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.

По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 10 июля 2021 12:30

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