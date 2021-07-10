Сухум. 10 июля 2021. Абхазия-Информ. Службой государственной безопасности Республики Абхазия совместно с представителями Государственной инспекции по маломерным судам Министерства чрезвычайных ситуаций Абхазии и Пограничным управлением ФСБ России в Республике Абхазия проводятся рейды по проверке режимов, установленных в морских пространствах Республики Абхазия. Мероприятия проводятся с целью осмотра акватории и проверки соблюдения владельцами маломерных судов правил выхода и нахождения в море. Помимо обеспечения безопасного морского судоходства и контроля за соблюдением пограничного законодательства Республики Абхазия, одной из основных совместных задач является обеспечение безопасности граждан Республики Абхазия и лиц, прибывших в Абхазию с туристическими целями, в период их нахождения на воде.

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 05 ноября 1999 г. № 537-с-XIII «О государственной границе РА», статьей 21 определен учет, содержание и использование абхазских маломерных судов (средств):

Абхазские маломерные самоходные и несамоходные (надводные и подводные) суда (средства), используемые во внутренних морских водах и в территориальном море Республики Абхазия, подлежат обязательному учету и хранению на пристанях, причалах, в других пунктах базирования. Может устанавливаться порядок выхода этих судов и средств из пунктов базирования и возвращения с уведомлением пограничных сил, ограничиваться время выхода, пребывания на воде, удаления от пунктов базирования и берегов.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 19 декабря 2006 г. № 267 «О мерах по обеспечению условий охраны Государственной границы Республики Абхазия», определен порядок выхода в море плавсредств и поведение судовладельцев и отдельных граждан при их использовании:

1. Судоводители всех видов судов (средств) при выходе в море в пределах территориального моря обязаны информировать ближайшие подразделения ПогО СГБ РА по средствам связи или лично о времени выхода (возвращения), количестве команды, пассажиров, районе плавания и сроках возвращения. На борту должны быть следующие документы:

- для маломерных судов (средств) организаций (санаториев, домов отдыха, спасательных служб) - судовой билет и удостоверение на право управления плавсредством, выданные ГИМС РА, документ, удостоверяющий личность судоводителя, путевой лист (плавработы), подписанный руководителем организации;

- для судов (средств) рыбаков - любителей, туристов, спортивно-технических обществ, охотников - судовой билет и удостоверение на право управления плавсредством, выданное ГИМС РА, документы, удостоверяющие личность;

- для парусных, парусно-моторных яхт организаций и отдельных граждан - судовая роль, подписанная капитаном, судовой билет яхты, документ на право управления яхтой, документ, удостоверяющий личность судоводителя, свидетельство о годности к плаванию.

2. Выход в море и плавание маломерных судов (средств) организаций и отдельных граждан, поднадзорных ГИМС РА, может осуществляться только в светлое время суток на удалении от берега до 2-х миль с возвращением на причалы за 30 минут до захода солнца.

Выпуск в море маломерных прокатных плавсредств (в том числе гидроциклов) осуществляются только в светлое время суток на удалении и в радиусе 500 метров от причала, исключая плавание в районах фарватера, рейдовых стоянок судов и мест купания, имея при себе удостоверение на право управления плавсредством (в том числе гидроциклом).

Плавание парусных, парусно-моторных, моторных яхт организаций и отдельных граждан может осуществляться в пределах территориального моря без ограничения во времени и районе плавания при наличии радиосредств для связи с причалом, подразделениями ПогО СГБ РА и катерами ПогО СГБ РА.

3.Администрации прокатных пунктов, санаториев, домов и баз отдыха, пансионатов обязаны в специальном журнале вести учет выдачи судов (средств) с момента их выпуска в море, иметь на воде дежурные моторные суда (средства).

4. Маломерные суда (средства) всех юридических и физических лиц, находясь в море, должны соблюдать международные правила предупреждения столкновения судов в море и сигналы опознавания, установленные ПогО СГБ РА.

5.Всем судовладельцам и судоводителям маломерных судов запрещается:

- содержать незарегистрированные суда (средства);

- содержать приписанные к причалам суда (средства) вне установленных причалов или на них, но с нарушением правил содержания;

- переводить суда (средства) с одного причала на другой без предварительного согласования с подразделением ПогО СГБ РА и ГИМС РА;

- приближаться, лежать в дрейфе ближе 100 метров от района стоянки иностранных судов и вести с их командами переговоры, принимать и передавать им какие-либо предметы;

- производить лов на фарватерах, рекомендованных курсах и в районах входных ворот портов;

- передавать суда (средства) другим владельцам без предварительной их перерегистрации;

- оставлять причал, суда (средства) без охраны;

- эксплуатировать моторные (весельные), надувные и другие суда (средства), не зарегистрированные в соответствующем порядке.

6. Выпуск в море плавсредств рыбаков-любителей и прокатных станций запрещается:

- при ограниченной видимости на море (туман, снегопад, дождь) менее 1 км;

- при получении штормового предупреждения;

при отсутствии положенного комплекта спасательного имущества;

- при наличии на судах (средствах) лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.

Примечание: в особых случаях, по усмотрению командования ПогО СГБ РА, выпуск в море судов (средств) на отдельных участках может ограничиваться или временно запрещаться.

Маломерные суда (средства) портфлота и строительных организаций могут выходить на внутренние и внешние рейды портов с разрешения портнадзора после информирования ближайшего подразделения ПогО СГБ РА о цели и районе плавания, подходить к иностранным судам только с разрешения контрольно-пропускного пункта ПогО СГБ РА.

Более подробную информацию о мерах по обеспечению условий охраны Государственной границы Республики Абхазия и правилах выхода в море можно ознакомиться по следующим ссылкам:

https://sgb.apsny. land/images/PDF/110.pdf

https://km-ra.info/ documents/3532

Номера телефонов для информирования о выходе в море:

г. Гагра – 8 (840) 229-49-52

п. Цандрипш – 8 (840) 229-49-54

г. Пицунда – 8 (840) 229-49-55

г. Новый Афон – 8 (840) 229-49-56

г. Мачара – 8 (840) 229-49-57