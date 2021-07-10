ПРИСВОЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ

Сухум. 10 июля 2021. Абхазия-Информ. Пандемия Ковид-19, ликвидация последствий непогоды 4 июля, а также поисково-спасательные и поисковые операции, проведенные и проводимые в эти дни в акватории города Гагра внесли существенные коррективы в празднование 15-летия МЧС Абхазии. Тем не менее было решено провести небольшую церемонию вручения ведомственными наградами и присвоения очередных воинских званий сотрудникам спасательного ведомства страны.

Министр, генерал-лейтенант Лев Квициния выразил благодарность всему личному составу МЧС Абхазии за проявленные высокие профессиональные и личностные качества, которые способствовали решению всех поставленных задач.