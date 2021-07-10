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Абхазия Информ

ПРИСВОЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ

Новости Суббота, 10 июля 2021 12:11
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Сухум. 10 июля 2021. Абхазия-Информ. Пандемия Ковид-19, ликвидация последствий непогоды 4 июля, а также поисково-спасательные и поисковые операции, проведенные и проводимые в эти дни в акватории города Гагра внесли существенные коррективы в празднование 15-летия МЧС Абхазии. Тем не менее было решено провести небольшую церемонию вручения ведомственными наградами и присвоения очередных воинских званий сотрудникам спасательного ведомства страны.

Министр, генерал-лейтенант Лев Квициния выразил благодарность всему личному составу МЧС Абхазии за проявленные высокие профессиональные и личностные качества, которые способствовали решению всех поставленных задач.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Суббота, 10 июля 2021 12:12

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