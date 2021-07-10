В МВД АБХАЗИИ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19
Сухум. 10 июля 2021. Абхазия-Информ. Вакцинация личного состава и членов семей сотрудников милиции медиками ведомственной санитарной части проводится в два этапа, первый включает в себя забор биоматериала, который затем транспортируется в лабораторию Республиканской санитарно-эпидемиологической станции для определения наличия антител к коронавирусу.
После получения результатов в медико-санитарной части МВД приступили ко второму этапу – собственно вакцинации, перед которой проводится обязательный осмотр врача с измерением температуры, сатурации и сбором эпидемиологического анализа. Вакцинация работников системы МВД осуществляется на добровольной основе.
Как уточнила начальник медико-санитарной части МВД Русудан Габлая, по завершению первого этапа вакцинации ни у кого не наблюдается каких-либо осложнений, самочувствие сотрудников хорошее и все проходят периодический осмотр у терапевта, а в назначенные сроки будет введена вторая доза вакцины.
По завершению вакцинации всем будет выдан соответствующий сертификат. Правоохранители к этому вопросу подходят с максимальной ответственностью во избежание риска распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.