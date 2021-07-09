168 ЧЕЛОВЕК С COVID-19, ТРИ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ
Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 467 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 168 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 131 человек. В тяжелом состоянии 40 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 24, в Гагрской ЦРБ – 44, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ умер пациент 69 лет, в Гагрской ЦРБ скончались двое мужчин 70 и 81 года.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 18673 человека. Зарегистрировано 260 летальных случаев. Выздоровели 15750 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.