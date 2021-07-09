168 ЧЕЛОВЕК С COVID-19, ТРИ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ

Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 467 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 168 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 131 человек. В тяжелом состоянии 40 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 24, в Гагрской ЦРБ – 44, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.