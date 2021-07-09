МЭР СУХУМА СТАНЕТ ЛИЧНО ПРИНИМАТЬ ГРАЖДАН
Новости Пятница, 09 июля 2021 19:49
Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. Беслан Эшба подписал распоряжение «Об установлении дня и времени личного приема граждан главой администрации города Сухум».
Установлен график личного приема граждан главой администрации города Сухум еженедельно, по вторникам, с 10:00 до 13:00 по предварительной записи, с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность.
Распоряжение вступает в силу через 7 дней после официального опубликования в средствах массовой информации.
Об этом сообщает сайт столицы.
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