ПРЕЗИДЕНТ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ОБРАЩЕНИЕ РЯДА ПОЛИТИЧЕСКИХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ОППОЗИЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 12 июля 2021. Абхазия-Информ. Ряд политических и общественных организаций республики, в том числе оппозиционных, 8 июля 2021 года приняли совместное Обращение к президенту Республики Абхазия, в котором высказались за выстраивание конструктивного диалога с властью. Президент Аслан Бжания отреагировал на данное обращение: «Как глава государства, наделённый равной ответственностью перед всеми гражданами страны и общественно политическими объединениями, с удовлетворением воспринял это обращение.

Безусловно, укрепление снова государства, его развитие, наряду с социально-экономической политикой, немыслимо без формирования политической культуры, предполагающей сотрудничество в обсуждении и поиске путей реализации полномочий исполнительной ветви власти с общественными институтами.

Любые дискуссии подразумевают наличие не только единства взглядов на те или иные проблемы, но и различные позиции. В этом и ценность подобных дискуссий. Это приобретает особую важность при решении вопросов общегосударственного характера, обеспечения стабильности и безопасности страны. Главное в таком процессе – взаимная ответственность перед обществом и страной в целом, уважительное отношение друг к другу.

Я неоднократно высказывался о необходимости и готовности к такому диалогу.



Ещё раз подтверждаю свою приверженность к совместной работе по всему спектру жизненно важных для республики Абхазия вопросов и благодарю за проявленную инициативу».





