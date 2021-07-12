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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ОБРАЩЕНИЕ РЯДА ПОЛИТИЧЕСКИХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ОППОЗИЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Новости Понедельник, 12 июля 2021 15:34
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ПРЕЗИДЕНТ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ОБРАЩЕНИЕ РЯДА ПОЛИТИЧЕСКИХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ОППОЗИЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 12 июля 2021. Абхазия-Информ. Ряд политических и общественных организаций республики, в том числе оппозиционных,  8 июля 2021 года приняли совместное Обращение к президенту Республики Абхазия, в котором высказались за выстраивание конструктивного диалога с властью. 

Президент Аслан Бжания отреагировал на данное обращение:

«Как глава государства, наделённый равной ответственностью перед всеми гражданами страны и общественно политическими объединениями, с удовлетворением воспринял это обращение. 

Безусловно,  укрепление снова государства, его развитие, наряду с социально-экономической политикой, немыслимо без формирования политической культуры, предполагающей сотрудничество в обсуждении и поиске путей реализации полномочий исполнительной ветви власти с общественными институтами. 

Любые дискуссии подразумевают наличие не только единства взглядов на те или иные проблемы, но и различные позиции. В этом и ценность подобных дискуссий. Это приобретает особую важность при решении вопросов общегосударственного характера, обеспечения стабильности и безопасности страны. Главное в таком процессе – взаимная ответственность перед обществом и страной в целом, уважительное отношение  друг к другу. 

Я неоднократно высказывался о необходимости и готовности к такому диалогу. 

Ещё раз подтверждаю свою приверженность к совместной работе по всему спектру жизненно важных для республики Абхазия вопросов и благодарю за проявленную инициативу». 


Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 12 июля 2021 15:40

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