ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сухум. 12 июля 2021. Абхазия-Информ. Завершился Сочинский городской турнир по баскетболу на призы заслуженных мастеров спорта братьев Пашутиных, в котором приняли участие воспитанники секции баскетбола Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

В турнире участвовали команды из Сочи, Сухума, Анапы, Москвы, Краснодара. Наша команда заняла третье место. А лучшим нападающим игроком турнира признан Аракелян Георгий, который был награжден самим Захаром Пашутиным.