ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО
Сухум. 12 июля 2021. Абхазия-Информ. Завершился Сочинский городской турнир по баскетболу на призы заслуженных мастеров спорта братьев Пашутиных, в котором приняли участие воспитанники секции баскетбола Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.
В турнире участвовали команды из Сочи, Сухума, Анапы, Москвы, Краснодара. Наша команда заняла третье место. А лучшим нападающим игроком турнира признан Аракелян Георгий, который был награжден самим Захаром Пашутиным.
Для спортсменов Управления – это очень важный турнир, так как он первый в этой уже взрослой, возрастной категории. Матчи были очень напряженными, до последнего момента не был ясен исход игр. Но игроки команды г. Сухум проявили себя очень собранно и показали хорошую подготовку и результаты.
Тренируют ребят Управления Дмитрий Джинджолия и Мазов Константин.
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