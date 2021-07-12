УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ «АБХАЗСКИЙ ШТОРМ» ЗАВЕРШИЛИСЬ

Сухум. 12 июля 2021. Абхазия-Информ. В Очамчыре завершились ежегодные учебно-тренировочные сборы «Абхазский шторм» по ударной технике, под руководством тренера высшей категории России, главного тренера Волгоградской области по каратэ кекусинкай и кикбоксингу, обладателя черного пояса 1 дан, чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу, обладателя Кубка мира по кикбоксингу Рамиля Исмаилова.

В сборах приняли участие спортсмены отделений Федерации каратэ кекусинкай Республики Абхазия г. Сухум, г. Очамчыра и пос. Агудзера, совместно со спортсменами Федерации кекусинкай Волгоградской области.