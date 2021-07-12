АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЧЛЕНАМИ СОВЕТА СТАРЕЙШИН АБХАЗИИ

«Есть ряд вопросов, которые мы должны обсудить. Мне важно услышать ваше мнение. Ваш опыт и заслуги дают вам право советовать нам. Если мы будем прислушиваться к мнению Совета старейшин, это будет на благо нашего государства», - сказал президент.

Председатель Совета Старейшин Апполон Думаа отметил, что Совет всегда выступает за созидание, поступательное, успешное развитие страны, за конструктивный диалог между различными политическими силами.

«Ни один член Совета старейшин не состоит в политических партиях. Это было бы неправильно. Мы всегда за правду и сохранение стабильности в стране. Совет не должен поддерживать ту или иную политическую сторону, он обязан способствовать конструктивному диалогу между оппозицией и руководством страны», - сказал он.



Участники встречи обсудили общественно-политическую ситуацию в республике. Глава государства и представители Совета старейшин договорились о том, чтобы подобные встречи были регулярными.



Во встрече принял участие руководитель Администрации президента Алхас Квициниа.