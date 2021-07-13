ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ БОЛЕЕ 19 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 13 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 12 июля проведено у 528 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 179 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 142 пациента, В тяжелом состоянии 42 человека, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 27, в Гагрской ЦРБ – 42, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались две женщины 71 и 62 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19032 человека. Зарегистрировано 267 летальных случаев. Выздоровели 15817 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.