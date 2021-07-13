ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ БОЛЕЕ 19 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 13 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 12 июля проведено у 528 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 179 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 142 пациента, В тяжелом состоянии 42 человека, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 27, в Гагрской ЦРБ – 42, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.