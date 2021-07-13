В АБХАЗИИ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

«На завершающей стадии переговоры по строительству огромного санаторно-курортного объекта в Пицунде. Объем инвестиций – около 10 млрд рублей. Контракты будут подписаны до конца этого года, 2022 год требуется для выпуска проектно-сметной документации, и на площадку в конце будущего года строители уже смогут выйти. Это в новейшей истории беспрецедентный проект по своим объемам, там будет около 2 тысяч рабочих мест с очень высокой зарплатой», –сказал президент.

СУХУМ. /ТАСС/. Российские инвесторы построят в Пицунде крупнейший в Абхазии санаторно-курортный объект, объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей. Об этом сообщил президент Абхазии Аслан Бжания в эфире Абхазского государственного телевидения в понедельник.

По словам Бжания, инвесторы просят абхазскую сторону тщательно просмотреть законодательство для того, чтобы в нем были предусмотрены существенные преференции. Он отметил, что по прошествии нескольких лет «такой объект будет привлекать огромное количество туристов, что даст положительный мультипликативный эффект».

«Это – существеннейшее вливание и пополнение нашего бюджета», – отметил он.

Кроме того, президент рассказал о том, что владельцы Адлерского форелевого хозяйства намерены вложить в Отхарское форелевое хозяйство в Гудаутском районе около 750 млн рублей. Благодаря этому, по его словам, число рабочих мест в хозяйстве увеличится с 20 до 130, а объем производства увеличится в 15 раз. Сегодня же там выращивают до 10 тонн рыбы в год.

«На стадии подписания контракта проект, связанный с выращиванием цитрусовых по современным технологиям капельного орошения, который будет реализован в 2022-2023 годах. Примерный объем инвестиций – 1 млрд рублей. В Гальском районе реализуется проект по выращиванию голубики, объем инвестиций – до 200 млн рублей. В селе Тамыш Очамчырского района будет реализован второй этап строительства туристического комплекса еще на 650 мест, и общее число мест составит 1 300», – рассказал президент.