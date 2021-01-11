ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: СИТУАЦИЯ С COVID-19 УХУДШАЕТСЯ

Сухум. 11 января 2021. Абхазия-Информ. На 10 января в республике выявлено 10 097 инфицированных COVID-19 из них 7702 человека выздоровели остальные либо на стационарном лечении, либо на самоизоляции. Если сравнить ситуацию эпидемиологического процесса в Абхазии за месяц после продления ограничительных мер, у нас отмечается устойчивая тенденция к росту числа инфицированных. За последние 10 суток по состоянию количество вновь выявленных составляет 862 человека, протестировано 3 247 человек. При этом, 1 января выявлено 129 положительных теста, а 9 января – 170. То есть на лицо рост числа заболевших. Об этом сегодня на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса сообщил министр здравоохранения ТамазЦахнакия.

Он также отметил, что из 112 пациентов находящихся на стационарном лечении в ковидгоспитале в Гудауте, практически все средней степени тяжести, около 30 человек – тяжелобольных, из них 18 пациентов находится в реанимации и все они кислородо зависимые.

За 10 дней – 18 летальных случаев. Всего за весь период пандемии в стационаре скончались 143 человека.

Соответствующим распоряжением выполнены работы централизованной подаче кислорода во всем корпусе Гудаутской больницы. Практически в каждую палату подведены газовые консоли и пациенты обеспечены кислородом. Сам инфекционный корпус где сосредоточены тяжелобольные, в том числе и отделение реанимации, оснащены новыми аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами, а также всеми необходимыми медикаментами и расходными медицинскими материалами.

«Но при этом мы испытываем острый дефицит в специалистах, в первую очередь во врачах – реаниматологах. Если до последнего времени к нам приезжали бригады, сводные отряды специалистов реаниматологов – инфекционистов из разных учреждений РФ, то сегодня бригад нет! В декабре мы справлялись своими силами, а это ощутимая нагрузка. Это связано со значительным увеличением количества больных в самой России и они также испытывают кадровый дефицит», – отметил Цахнакия.

По словам министра большим подспорьем для нас является работа российского военного госпиталя в тургостинице «Айтар». Сегодня там проходят лечение 48 пациентов, из них 8 человек в тяжелом состоянии, остальные средней степени тяжести.

Кроме того, развернуто полноценное ковидное отделение Сухумской инфекционной больницы на 35 коек. Оно сегодня работает в полную мощь и свободных мест там нет. Тамаз Цахнакия подчеркнул, что Администрация Сухума сделала хороший ремонт отделения и там также осуществляется полная подача кислорода.

Открыто отделение при Ткуарчалской ЦРБ на 15 коек и все они заняты. Большое количество пациентов находится на амбулаторном лечении, по типу дневного стационара.

В Очамчыре открыто отделение на 30 коек и практически заполнено. Порядка 40 человек приходят на процедуры и получают препараты из тех, что имеются в Минздраве.

В Гагре – 45 коек, из них 16 коек в обсервационном отделении, где пациенты проходят диагностику и где подтверждается диагноз. Там же созданы условия по типу дневного стационара.

В Гудауте, в одной из гостиниц, открыто отделение на 20 коек дневного стационара, где лечение пациенты проходят амбулаторно. И оно практически заполнено.

Всего открыто 530 койко-мест.

Тамаз Цахнакия напомнил, что нагрузка на медиков повысилась, поскольку открылись дополнительные отделения. Формирование сводных бригад медиков представляет определенные сложности, и тем не менее пока удается справляться своими силами.

«Мы надеемся, что российский военный госпиталь продолжит свою работу. В конце ноября мы обратились к министру здравоохранения РФ Мурашко, с просьбой возобновить направление сводных бригад из РФ в Абхазию, в связи с тем, что у нас ситуация ухудшилась, особенно в новогодние праздники. Несмотря на все наши предостережения и указания, нарушался и масочный режим, и соцдистанция. Все это привело к тому, что мы сегодня имеем и ситуация ухудшается», – отметил министр.

Он сообщил, что ремонт лабораторий СЭС в Гагрском и Очамчырском районе пока не завершен, потому что и среди строителей есть заболевшие ковидом. «Нужно ускорить ремонт этих объектов, чтобы снизить нагрузку на центральную СЭС и проводить полноценную ПЦР-диагностику на местах», – констатировал Цахнакия.