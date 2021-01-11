ЛЮДМИЛА СКОРИК ПРЕДЛОЖИЛА ВВЕСТИ ШТРАФЫ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕВЫПОЛНЯЮЩИХ САНИТАРНЫЕ НОРМЫ

По ее словам, из числа обратившихся в лечебные учреждения Абхазии, у одной трети подтверждается коронавирусная инфекции. Кроме этого, в Абхазии зарегистрированы случаи повторной реинфекции, два из которых – у медицинского персонала.

Сухум. 11 января 2021. Абхазия-Информ. К сожалению, данные эпидеманализа характеризуют ситуацию как нестабильную, идущую по заболеванию вверх. Об этом сегодня на заседании координационного штаба по защите населения от коронавируса заявила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

«В настоящее время медперсонал во всех лечебных учреждениях работает на пределе своих возможностей, в виду того, что заболевание регистрируется по всей территории Абхазии. И, как вы слышали из доклада министра здравоохранения, все районные ЦРБ перегружены, две центральные районные больницы не имеют таких стационаров и работают в режиме амбулаторного приема пациентов и выезда для оказания лечебной помощи в домашних условиях, что довольно-таки затруднительно», – констатировала Скорик.

Она считает, что основная часть населения до сих пор недооценивает угрозы потерь от этого заболевания и не задумывается, что государство изыскивает все необходимое для оказания медпомощи на догоспитальном этапе пациентам обратившимся в медучреждения.

«Стоимость лечения пациентов с тяжелой формой возрастает до 200- 300 тысяч рублей. Кроме этого ощущается нехватка медперсонала и работающий измотан. Все медики не оставляли свои посты в выходные и праздничные дни», – подчеркнула Скорик.

Главный санитарный врач напомнила, что ранее принятое распоряжение президента Абхазии было лояльным и основывалось на рекомендациях. С помощью медперсонала в ноябре 2020 года ситуация была стабилизирована. Тогда мощную помощь оказывали и россияне, наблюдалось снижение этого заболевания. Поэтому стало возможными обсуждение вопросов возвращения детей в школы, в детсады и др.

«Однако за последние сутки выявлено 169 случаев заражения, из которых 12 – среди детей. Дети участвовавшие в новогодних мероприятиях контактировали между собой и, естественно получили это заболевание. Да, я понимаю, что у детей коронавирус проходит без серьезных осложнений, в отличие от пожилых, но однако же дети начали болеть. Это звонок для принятия соответствующих мер» – считает Скорик.

Она отметила, что проведение массовых мероприятий до нового года, во время праздников, наплыв туристов из всех регионов РФ, привели к росто заболеваемости. Лечебные учреждения и медицина не справляются с такими нагрузками.

«В аптечной сети очень трудно достать лекарства и, естественно, даже легкие формы заболевания будут отягощаться еще и с учетом ухудшения погоды. Она загоняет людей в помещение, способствует скученности и увеличивает возможность передачи вируса большему количеству лиц», – констатировала Скорик.

В связи с этим СЭС вынуждена выйти с предложением в Парламент ввести штрафные санкции в размере до 50 тыс. рублей в отношении объектов не выполняющих профилактику вирусной инфекции. Штрафные санкции нужно применять при отсутствии на входе в объект общественного питания автоматических диспенсеров, недопустимого количества посадочных мест и ультрафиолетовых рециркуляторов.

«За время пандемии все это давно следовало приобрести всем объектам общественного питания и всем парикмахерским. Это не такой дефицитный и дорогостоящий товар, тем более что они получили прибыль за проведение праздничных мероприятий. Если у персонала отсутствует защитные щитки, то я считают за это тоже надо штрафовать. Прошу обратить внимание на водителей автотранспорта, которые не носят маски и их пассажиров, и особенно на маршрутные такси, где маленькое воздушное пространство и одного носителя инфекции достаточно, чтобы все заразились», – подчеркнула Скорик.

Главный санитарный врач предложила сократить работу центральных рынков до трех дней в неделю. Продуктовые магазины должны соблюдать контроль за соблюдением масочного режима и количеством посетителей. Если маленький магазин, то его должны посещать до двух посетителей и соблюдать соцрасстояние.

«Все эти меры мы уже проходили, но забыли, поэтому владельцы объектов должны нести ответственность за несоблюдение санитарных мер в таких эпидемиологических условиях. Все аптеки также должны быть оснащены ультрафиолетовыми рециркуляторами, поскольку туда приходит большое число людей за лекарствами. При маленьких торговых залах обслуживание должно производится через окна. Обязать продавать лекарства (при лечении коронавируса) только по назначению врача. Без назначения только витамины и бады. Некоторые аптеки уже стали замещать лечебные учреждения по лечению коронавируса», – констатировал главный санитарный врач.

По ее мнению, аптеки могли бы ввести услугу по доставке препаратов на дом. Эта процедура есть в РФ и в Абхазии она возможна. Необходимо уставить телефоны горячей линии и доставку препаратов на дом, особенно пожилым людям.

Необходимо и школы заранее подготовить к приему учащихся. С учетом микроклимата в классах, поделить их на минимальное количество детей.

«Если к февралю ситуация стабилизуется, то можно говорить о начале занятий в младших классах. Но подготовку к началу учебного процесса надо начать с сегодняшнего дня», – подчеркнула Скорик.

Она сообщила, что сейчас биоматериал будет браться только у пациентов с симптоматикой.

«У нас есть платная лаборатория ,если кто-то хочет проверится, то пусть идет туда», – констатировала Людмила скорик..

Она сообщила, что в субботу доставили 750 проб, лаборатория работает на пределе своих возможностей.

« У нас есть возможность отслеживать 500 проб, но в субботу сделали 516. При этом, не освоили биоматериал, который доставили из районов Абхазии. Хочу отметить, что лаборатория работала без выходных и праздников. Если предлагаемые нами мены не помогут, я предлагаю ввести в Абхазии полный логдаун», – заявила главный санитарный врач Абхазии.