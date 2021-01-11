КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К РАБОТЕ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

В повестку дня заседания были включены вопросы текущей эпидобстановки, обсуждение продления ограничительных мер и введения новых ограничений в условиях угрозы распространения коронавируса.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия сообщил, что по мнению всех участников Оперштаба ситуация к середине декабря 2020 года была стабилизирована, но статистика заболеваемости последнего периода показывает, что распространение вируса во всех районах Абхазии возросло, есть случаи заболевания среди детей и подростков, имеются два зафиксированных повторных заболевания среди медиков. Всего с момента начала тестирования населения проведено свыше 45 тысяч исследований, проверено 40 тысяч граждан.

На 11 января 2021 года зафиксировано 10 097 заболевших по всей стране, активных случаев свыше 2 000.

Члены штаба по результатам обсуждений вынесли решение рекомендовать Президенту продление мер, указанных в Распоряжении № 449-рп с некоторыми корректировками. Так, штабом предложено ввести ограничения по отношению к работе заведений общественного питания за исключением заведений, работающих на доставку заказов. Изменение графика работы центральных рынков в районах и городах Абхазии также вошло в список рекомендуемых к принятию мер.

Предложенные членами штаба ограничительные меры представят на рассмотрение президенту Абхазии в проекте соответствующего распоряжения.

Подписанное распоряжение будет опубликовано на официальном сайте президента страны.

Об этом сообщает сайт КМ РА.