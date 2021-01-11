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Абхазия Информ

НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННАЯ ПИРОТЕХНИКА

Новости Понедельник, 11 января 2021 15:52
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НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННАЯ ПИРОТЕХНИКА

Сухум. 11 января 2021. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля сотрудником Отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и оперативного реагирования таможенного поста «Псоу» Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, совместно с сотрудником Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, был проведен таможенный досмотр ручной клади гражданина Республики Абхазия. В результате досмотра была обнаружена ранее незадекларированная пиротехника в количестве 82 упаковки.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт ГТК Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 11 января 2021 15:54
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