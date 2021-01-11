Сухум. 11 января 2021. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля сотрудником Отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и оперативного реагирования таможенного поста «Псоу» Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, совместно с сотрудником Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, был проведен таможенный досмотр ручной клади гражданина Республики Абхазия. В результате досмотра была обнаружена ранее незадекларированная пиротехника в количестве 82 упаковки.