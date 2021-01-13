ПРЕСЕЧЕН КОНТРАБАНДНЫЙ ВЫВОЗ ЭВКАЛИПТА
Сухум. 13 января 2021. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля сотрудником Отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и оперативного реагирования т/п «Псоу» было остановлено и досмотрено автотранспортное средство, управляемое гражданином Российской Федерации.
В результате проведенного досмотра в багажном отсеке автотранспортного средства был обнаружен незадекларированный и запрещенный к вывозу из Республики Абхазия в соответствии с Постановлением Кабинета министров Республики Абхазия от 30 августа 2001 года № 142 эвкалипт в количестве 236,5 кг.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт ГТК Абхазии.
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