ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Четверг, 25 декабря 2025 15:39
ИЗЪЯТЫ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Сотрудники ОБК и ТП т/у «Гал» в ходе проведения профилактических мероприятий на центральном рынке г. Очамчыра досмотрели ручную кладь гражданки Республики Абхазия Ибрагимовой С.С. В результате были обнаружены и изъяты пиротехнические изделия в количестве 372 единиц без товаросопроводительных документов.

По данным отдела таможенной службы и анализа т/у «Гал», сумма составила 32 090 рублей.

Материалы по данному административному делу переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

