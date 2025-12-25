ИЗЪЯТЫ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Сотрудники ОБК и ТП т/у «Гал» в ходе проведения профилактических мероприятий на центральном рынке г. Очамчыра досмотрели ручную кладь гражданки Республики Абхазия Ибрагимовой С.С. В результате были обнаружены и изъяты пиротехнические изделия в количестве 372 единиц без товаросопроводительных документов.
По данным отдела таможенной службы и анализа т/у «Гал», сумма составила 32 090 рублей.
Материалы по данному административному делу переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.