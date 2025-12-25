ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ О ПРАВИЛАХ ВВОЗА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В соответствии с пунктом 1 статьи 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в государстве, не являющемся государством – членом Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), могут ввозиться иностранными физическими лицами без уплаты таможенных пошлин, налогов на срок не более 1 года.

Вместе с тем согласно пункту 3 статьи 264 ТК ЕАЭС временный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС физическими лицами государств – членов ЕАЭС транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом ЕАЭС, допускается на срок не более 1 года при условии предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со статьей 271 ТК ЕАЭС.

В соответствии с подпунктами 11 и 17 пункта 1 статьи 2 ТК ЕАЭС физическим лицом государства – члена ЕАЭС является физическое лицо, имеющее постоянное место жительства в государстве – члене ЕАЭС. Физические лица, не являющиеся лицами государства – члена ЕАЭС, то есть не имеющие постоянного места жительства в государстве – члене ЕАЭС относятся к категории «иностранные лица».

Таким образом, для определения необходимости обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при временном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных на территории иностранного государства, необходимо установить, является ли физическое лицо, которое временно ввозит такое транспортное средство для личного пользования, лицом государства – члена ЕАЭС, то есть имеет постоянное место жительства в государстве – члене ЕАЭС. Решающим для разграничения иностранных лиц и лиц государств — членов ЕАЭС является не наличие у физического лица гражданства одного из государств – членов ЕАЭС, а его постоянное место жительства.

В отношении временно ввозимого транспортного средства для личного пользования таможенные операции совершаются исходя из признания факта временного ввоза указанного транспортного средства иностранным физическим лицом в случаях, если пересечение таможенной границы ЕАЭС осуществляется на основании:

• документа для выезда за границу, выданного в иностранном государстве, при отсутствии у таможенного органа места прибытия сведений о месте его постоянного проживания на таможенной территории ЕАЭС;

• заграничного паспорта гражданина Российской Федерации при наличии документа, подтверждающего факт постоянного проживания в иностранном государстве (в том числе, вида на жительство, иностранного паспорта), и при отсутствии постоянного места жительства в Российской Федерации.

В случае наличия у физического лица при пересечении таможенной границы ЕАЭС и представления таможенному органу документов, подтверждающих постоянное место жительства на территории Российской Федерации, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о постоянной регистрации на территории Российской Федерации, физическое лицо рассматривается в качестве лица государства – члена ЕАЭС.

Решение о выпуске транспортного средства с целью временного нахождения на территории ЕАЭС на срок не более 1 года без обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенный орган принимает непосредственно при декларировании транспортного средства, исходя из представленных документов.

Согласно пункту 1 статьи 258 ТК ЕАЭС таможенные операции в отношении товаров для личного пользования в зависимости от способов их перемещения через таможенную границу ЕАЭС совершаются в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС либо в таможенном органе государства – члена ЕАЭС, на территории которого постоянно или временно проживает либо временно пребывает физическое лицо, которое может выступать декларантом таких товаров.

При прибытии в пункт пропуска через таможенную границу ЕАЭС с транспортным средством должны быть совершены таможенные операции, связанные с его таможенным декларированием для временного ввоза, выпуска в свободное обращение, либо для помещения под таможенную процедуру таможенного транзита от таможенного органа отправления до внутреннего таможенного органа.

Таможенное декларирование товаров для личного пользования, подлежащих декларированию, осуществляется с применением пассажирской таможенной декларации (далее – ПТД), форма и порядок заполнения которой, утверждены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 г. Nº 124 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования».

Пунктом 1 статьи 261 ТК ЕАЭС установлен перечень документов, подтверждающих сведения, заявленные в пассажирской таможенной декларации, к таким документам относятся в том числе:

• документы, удостоверяющие личность, в том числе несовершеннолетнего лица;

• документы, подтверждающие соблюдение условий ввоза с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов;

• документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать транспортное средство для личного пользования;

• документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения транспортным средством для личного пользования.

В случае временного ввоза транспортного средства для личного пользования, до истечения срока, в течение которого такое транспортное средство может временно находиться на таможенной территории ЕАЭС, декларант обязан обратиться в таможенный орган за продлением срока временного ввоза (до 1 года), вывезти транспортное средство с таможенной территории БАЭС, осуществить таможенное декларирование в целях выпуска в свободное обращение, либо поместить транспортное средство под таможенные процедуры в порядке, установленном ТК ЕАЭС.

Таможенные органы, обладающие компетенцией по совершению таможенных операций в отношении транспортных средств для личного пользования и товаров для личного пользования, в том числе таможенных операций по оформлению и продлению срока временного ввоза определены приказом Минфина России от 27.11.2024 Nº 178H2

В соответствии с пунктом 6 статьи 264 ТК ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства для личного пользования должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта.

Временно ввезенные транспортные средства для личного пользования могут быть переданы декларантом иному лицу, в том числе лицу, которому такое транспортное средство принадлежит на праве собственности в случаях, установленных пунктами 8, 9 статьи 264 ТК ЕАЭС.

Так, в соответствии с пунктами 8, 9 статьи 264 ТК ЕАЭС без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования допускается передача декларантом:

• временно ввезенного транспортного средства для личного пользования – во владение иному лицу для проведения технического обслуживания, ремонта (за исключением капитального ремонта, модернизации) и (или) для хранения;

• транспортного средства для личного пользования, временно ввезенного физическим лицом государства – члена ЕАЭС, – его родителям, детям, супругу (супруге), состоящему (состоящей) в зарегистрированном браке;

• транспортного средства для личного пользования, временно ввезенного иностранным физическим лицом, – иным иностранным физическим лицам.

С разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования допускается передача декларантом:

• транспортного средства для личного пользования, временно ввезенного иностранным физическим лицом, физическому лицу государства – члена ЕАЭС при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со статьей 271 ТК ЕАЭС;

• временно ввезенного транспортного средства для личного пользования – иному лицу для вывоза такого транспортного средства для личного пользования с таможенной территории ЕАЭС, если такой вывоз не может быть осуществлен декларантом по причине его смерти, тяжелой болезни или иной объективной причине.

В иных случаях передача декларантом на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенного транспортного средств для личного пользования образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 16.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ФТС РФ также сообщает, что в соответствии с пунктом 9 статьи 268 ТК ЕАЭС в случае передачи временно ввезенных ТСЛП иным лицам в нарушение требований статьи 264 ТК ЕАЭС такие лица несут солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов.

Подробная информация о порядке временного ввоза транспортных средств для личного пользования, в том числе в виде инфографики, размещена на сайте ФТС России.