ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ «МОЛОДОЙ ЛИДЕР – 2025»

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялось заседание комиссии по определению победителей премии «Молодой лидер-2025». В состав комиссии вошли: вице-премьер, и.о.председателя Госкомитета Таращ Хагба, его заместитель Роман Цкуа, статс-секретарь Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы, депутаты Парламента Наур Нармания и Инар Гицба, директор АбИГИ, доцент АГУ Арда Ашуба, этнолог, кандидат исторических наук Элисо Сангулия и преподаватель, коуч, заместитель гендиректора ООО «Вина и воды Абхазии» по управлению персоналом Астанда Садзба.

В этом году на соискание премии было выдвинуто 95 кандидатур от 35 ведомств Республики Абхазия.

Члены комиссии под руководством Тараща Хагба внимательно рассмотрели представленные материалы – эссе, видеовизитки и автобиографии претендентов – и определили победителей, в активе которых значимые достижения и успехи различного уровня.

Имена лауреатов будут объявлены 27 декабря на торжественной церемонии вручения премии «Молодой лидер».