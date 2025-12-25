 

СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА С ОРГАНАМИ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Четверг, 25 декабря 2025
Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки ВС РА с 24 по 25 декабря 2025 года, проводится Совместная штабная тренировка по управлению переводом Вооруженных Сил с мирного на военное время, подготовке к выполнению боевых задач по предназначению.

На тренировку привлечен оперативный состав МО и ГШ ВС Республики Абхазия, воинские части постоянной готовности, военные комиссариаты.

Основные усилия в ходе тренировки сосредоточены на отработке практических действий войск в условиях кризисного развития оперативной обстановки, повышения их боевой способности в решении боевых задач в сжатые сроки.

По замыслу тренировки штабам и войскам в течении двух суток предстоит решить комплексные задачи охватывающие военные и невоенные меры обеспечения военной безопасности Республики Абхазия.

По масштабу действия войск охватывают всю территорию Республики Абхазия.

