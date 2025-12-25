ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В результате разработанной и реализованной оперативной информацией, связанной с незаконным приобретением и хранением наркотического средства, сотрудниками УКОН МВД совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел по Гудаутскому району в с. Приморское задержан житель г. Сухум Бутба Нарсоу Миронович, 1975 г.р.