июня 24 2024

Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Четверг, 25 декабря 2025 15:52
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В результате разработанной и реализованной оперативной информацией, связанной с незаконным приобретением и хранением наркотического средства, сотрудниками УКОН МВД совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел по Гудаутскому району в с. Приморское задержан житель г. Сухум Бутба Нарсоу Миронович, 1975 г.р.

При личном досмотре в носимой барсетке задержанного было обнаружено и изъято 12 заизолированных свёртков с наркотическим средством «Метадон». Как установлено при исследовании в экспертно-криминалистическом центре МВД, общая масса наркотика составила свыше 13 граммов.

Данные свертки гражданин Бутба приобрел путем поднятия тайной закладки, используя полученные через мессенджер «Телеграм» координаты геолокации.

По признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА, в отношении Нарсоу Бутба органом предварительного расследования Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело.

Решением суда последний заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.

