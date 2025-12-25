ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» ПРОВЕЛО МАРАФОН В СУХУМЕ

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В 2025 году столица Республики Абхазия, Сухум, стала первым зарубежным местом проведения федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Российское общество «Знание» активизировало свою образовательную деятельность в 2025 году в Абхазии. Столица республики, Сухум, стала первой иностранной площадкой для федерального просветительского марафона «Знание. Первые», посвященного 80-летнему юбилею атомной промышленности России. Во время марафона выступили государственные деятели, руководители предприятий, ученые, а также представители культуры и спорта. Трансляция мероприятия из Абхазии собрала более одного миллиона зрителей.

Эксперты общества «Знание» организовали для молодежи Абхазии лекции, открытые диалоги и мастер-классы, в которых участвовали более тысячи человек. Это говорит о высоком интересе жителей региона к образовательным инициативам. Общество «Знание» также открыло своё представительство в Абхазии под руководством Рафаила Самсония. Благодаря этому шагу, просветительская работа в республике стала более интенсивной, и было расширено сообщество лекторов.

«Прошедший год ознаменовался установлением новых партнерских связей, расширивших границы нашей просветительской деятельности. В сотрудничестве с руководством Республики Абхазия мы разработали амбициозный план совместной работы, и уже сделали первые уверенные шаги: местная молодежь активно включилась в наши мероприятия, а ее представители завоевали награды в нашем федеральном конкурсе. Мы высоко ценим сложившееся партнерство и стремимся к долгосрочному и эффективному сотрудничеству», – прокомментировал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.

В будущем году просветительская работа в Абхазии будет продолжена. В планах – открытие нового «Дома знаний», который будет располагаться на базе Абхазского государственного университета.