 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» ПРОВЕЛО МАРАФОН В СУХУМЕ

Новости Четверг, 25 декабря 2025 15:54
Оцените материал
(0 голосов)
ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» ПРОВЕЛО МАРАФОН В СУХУМЕ

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В 2025 году столица Республики Абхазия, Сухум, стала первым зарубежным местом проведения федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Российское общество «Знание» активизировало свою образовательную деятельность в 2025 году в Абхазии. Столица республики, Сухум, стала первой иностранной площадкой для федерального просветительского марафона «Знание. Первые», посвященного 80-летнему юбилею атомной промышленности России. Во время марафона выступили государственные деятели, руководители предприятий, ученые, а также представители культуры и спорта. Трансляция мероприятия из Абхазии собрала более одного миллиона зрителей.

Эксперты общества «Знание» организовали для молодежи Абхазии лекции, открытые диалоги и мастер-классы, в которых участвовали более тысячи человек. Это говорит о высоком интересе жителей региона к образовательным инициативам. Общество «Знание» также открыло своё представительство в Абхазии под руководством Рафаила Самсония. Благодаря этому шагу, просветительская работа в республике стала более интенсивной, и было расширено сообщество лекторов.

«Прошедший год ознаменовался установлением новых партнерских связей, расширивших границы нашей просветительской деятельности. В сотрудничестве с руководством Республики Абхазия мы разработали амбициозный план совместной работы, и уже сделали первые уверенные шаги: местная молодежь активно включилась в наши мероприятия, а ее представители завоевали награды в нашем федеральном конкурсе. Мы высоко ценим сложившееся партнерство и стремимся к долгосрочному и эффективному сотрудничеству», – прокомментировал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.

В будущем году просветительская работа в Абхазии будет продолжена. В планах – открытие нового «Дома знаний», который будет располагаться на базе Абхазского государственного университета.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 25 декабря 2025 16:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.