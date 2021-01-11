ДЕЛО О НЕЗАКОННОМ ПРИОБРЕТЕНИИ И ХРАНЕНИИ БОЛЬШОЙ ПАРТИИ БОЕПРИПАСОВ ПЕРЕДАНО В СУД

Сухум. 11 января 2021. Абхазия-Информ. Следственным управлением МВД РА завершено расследование по уголовному делу в отношении Адзынба А. О. 1975 г.р., гражданина РА, уроженца г. Батуми Аджарской АССР, жителя с. В. Эшра РА, обвиняемого в совершении преступления против общественной безопасности, квалифицирующими признаками которого являются незаконные приобретение и хранение боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Согласно материалам уголовного дела гражданин Адзынба А. О. в августе 2008 года на территории села Мрамба Гулрыпшского района имея совместный умысел на незаконные приобретение, хранение и перевозку боеприпасов группой лиц по предварительному сговору, в нарушении Положения «О порядке оборота огнестрельного оружия», путем присвоения незаконно приобрел боеприпасы, которые на грузовых автомобилях были перевезены на территорию вверенного ему предприятия ООО «Каскад-М», расположенного в г. Сухум по ул. Эшба 168. Следствием так же установлено, что незаконно приобретенные боеприпасы в мае 2020 года были перевезены на арендуемую тем же предприятием территорию по адресу ул. Героев Пограничников 17 в г. Сухум, где незаконно хранились вплоть до 24 июля того же года.



В результате проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Абхазии при силовой поддержке СОБР МВД примерно в 12:30 часов 24 июля 2020 года при обследовании участка ведомственной территории данный схрон боеприпасов был обнаружен - изъяты патроны различного калибра в количестве 2.637.420 единиц. Боеприпасы, согласно исследованию в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии, являются боевыми, технически исправны и для производства выстрелов пригодны.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело в отношении гражданина Адзынба А. О. с утвержденным Генеральной прокуратурой РА обвинительным заключением передано в суд г. Сухум для рассмотрения по существу.



Санкция настоящей статьи по вменяемому преступлению (по ч. 2 ст. 217 УК РА) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.



Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.