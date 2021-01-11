ВРАЧИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
Сухум. 11 января 2021. Абхазия-Информ. Группа врачей и представителей общественных организаций Абхазии выступила с обращением в связи с необходимостью введения строгих карантинных мер для противодействия распространению COVID-19 в Абхазии.
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ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ВВЕДЕНИЯ СТРОГИХ КАРАНТИННЫХ МЕР ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID-19 В АБХАЗИИ
Мы вынуждены констатировать, что эпидемиологическая ситуация в Абхазии в настоящее время развивается по худшему сценарию. Абхазия столкнулась с драматической ситуацией - за прошедший месяц ежедневные показатели новых заражений значительно выросли. Особую тревогу вызывает увеличение летальных исходов. Мы ежедневно теряем по два – четыре человека, среди них наши близкие и родные, друзья и коллеги.
Подобный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией грозит коллапсом всей системы здравоохранения, так как практически все ресурсы направлены на борьбу только с COVID-19, но даже этого недостаточно.
По-прежнему отсутствует объективная картина, основанная на анализе распространения заболевания по районам Абхазии. Невысокая результативность ПЦР-тестов, массовые корпоративные и семейные мероприятия, нарушение масочного режима на объектах общепита, в магазинах, на продуктовом рынке - все это факторы, способствующие катастрофически быстрому росту числа заболевших. Понимая важность открытости Абхазии для туристов, невозможно оправдать отсутствие четких и современных методов контроля, таких, как наличие справок, термометрия и других.
Формальные информационные сводки о росте числа заболевших и умерших, без оценки сложившейся в Абхазии кризисной ситуации, дезориентируют граждан, которые, не видя опасности, начинают требовать открытия учебных заведений.
Исходя из анализа ситуации, вариантов предполагаемого развития событий и опыта других стран, мы считаем наиболее обоснованным НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ введение строгих карантинных мер сроком на 3 недели, начиная с 12 января по 31 января. Эта временная, но эффективная мера необходима для выправления ситуации – снижение количества поступающих в больницы пациентов даст медикам возможность укрепить ресурсы, а другим ведомствам (прежде всего в сфере образования, туризма и культуры) подготовиться к адекватным формам функционирования в условиях пандемии.
Сегодня же перегруженность стационаров больными, острая нехватка медицинского персонала, стоически борющегося за жизни пациентов, физическое истощение медиков, нехватка лекарственных средств – все это требует незамедлительного принятия Чрезвычайного плана реагирования со стороны государственных органов и введения жесткого режима карантина. Противодействие эпидемии должно быть масштабным, а главное, своевременным, основанным на стратегии «опережения».
Надо признать, что отсутствие жесткого контроля со стороны ответственных ведомств за соблюдением ранее введенных в стране ограничительных мер обусловило их декларативный характер.
Чтобы избежать допущенных в прошлом ошибок, следует ввести административные и финансовые санкции за нарушение установленных предписаний. Необходимо также закрепить за каждым ведомством зону ответственности за выполнение ограничительных мер, обозначив и персональную ответственность руководителей.
Дасания М.М.- врач-реаниматолог, ветеран войны
Джения Г.А. - врач, ветеран войны
Врачи-кардиологи Сухумской городской клинической больницы:
Отырба Л.А. – зав. отделения кардиологии. Залуженный врач РА
Айба Б.Г. – врач-кардиолог, Залуженный врач РА
Кишмария С.С.- врач-кардиолог, Залуженный врач РА
Хагба А.К. - Залуженный врач РА
Смыр М.Г. - Залуженный врач РА
Смыр Б.Ч.
Пипия И.Ш.
Чуаз Ш.Л.
Чукбар Л.А
Качарава И.М.
Ашуба И.Э. – зав. отделения неврологии, Залуженный врач РА, ветеран войны.
Врачи-кардиологи Республиканской больницы:
Вартагава Э.С.
Поцхол-оглы С.Л.
Агрба Ш.П.
Фет-оглы И.Э
Ардзинба И.Б.- кандидат медицинских наук
Пкин Г.Ю.
Хаджимба А.А.
Жвания А.Э.
Гетия В.
Дзимистаришвили М.Т. – врач челюстно-лицевой ортопед
От общественных организаций:
Общественные организации
Лиана Кварчелия
Азамат Багателия
Батал Кобахия
Валера Джинджолия
Инна Барчан
Гунда Джения
Арда Инал-ипа
Мактина Джинджолия
Аида Ладария
Елена Кобахия
Элона Турава
Елена Кувичко
Розита Герман
Лия Агрба
Анжелика Ладария
Сабина Кварчелия
Любовь Цвейба
Саид Гезердава
Белла Турцева
Анкваб А.В.
Ахуба А.З.
Крюкова А.А.
Кварчелия А.А.
Диана Керселян