ВРАЧИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Сухум. 11 января 2021. Абхазия-Информ. Группа врачей и представителей общественных организаций Абхазии выступила с обращением в связи с необходимостью введения строгих карантинных мер для противодействия распространению COVID-19 в Абхазии.

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ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ВВЕДЕНИЯ СТРОГИХ КАРАНТИННЫХ МЕР ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID-19 В АБХАЗИИ

Мы вынуждены констатировать, что эпидемиологическая ситуация в Абхазии в настоящее время развивается по худшему сценарию. Абхазия столкнулась с драматической ситуацией - за прошедший месяц ежедневные показатели новых заражений значительно выросли. Особую тревогу вызывает увеличение летальных исходов. Мы ежедневно теряем по два – четыре человека, среди них наши близкие и родные, друзья и коллеги.

Подобный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией грозит коллапсом всей системы здравоохранения, так как практически все ресурсы направлены на борьбу только с COVID-19, но даже этого недостаточно.