СИТУАЦИЯ С COVID-19 В СУХУМЕ

По ее словам, по сравнению с последней неделей прошлого года рост на 50 человек.

Сухум. 11 января 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме сохраняется рост заболеваемости COVID-19. На сегодня в Сухуме и Сухумском районе зарегистрировано 1202 заболевших, из них взрослых 1173 взрослые и 49 детей. С 1 по 9 января 201 новый случай коронавирусной инфекции, из них 200 – взрослые и 1 ребенок. Об этом сообщила главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

В праздничные дни продолжалась работа санитарной службы столицы. С 25 декабря по 9 января мобильная бригада выезжала на дом 289 раз. Первичных выездов 82. Эти выезды рассчитаны для маломобильных людей, которые не могут самостоятельно приехать – инвалиды, старики, те, кому очень плохо.

Продолжалась санитарная обработка авто и электротранспорта, продовольственного рынка и торговых рядов в здании «Сухумприбора».

С 1 января по 9 января обработано 122 единицы автотранспорта, 52 единицы электротранспорта. На центральном рынке проведено пять обработок и три обработки продовольственных рядов.

Алла Беляева подчеркнула, что автотранспорта обрабатывается мало, потому что водители маршрутных такси, несмотря на неоднократные предупреждения, на обработку приезжают редко. В основном обрабатываются рейсовые автобусы.

Главный санитарный врач Сухума считает, что водителей нужно обязать приезжать на санобработку.

В целом же, по ее словам, СЭС столицы работает при полной нагрузке в обычном режиме.

Заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба сообщил, что после введения в эксплуатацию инфекционного комплекса в Сухумской инфекционной больнице, там осуществляют спектр услуг населению, таких как ПЦР-мазок, берут анализы крови у больных COVID-19, осуществляется рентгенография и стационарное лечение больных.

«Количество мест ограничено 35 койками и, соответственно, очень редко бывают свободные места. На каждое освободившееся место появляется новый больной», – сказал Ашуба.

Он подчеркнул, что руководство Администрации насторожила полученная информация о том, что российский военный госпиталь собирается свернуть свою работу.

«Это нас сильно насторожило, потому что российские врачи нам серьезно помогают. Часть жителей Сухума стационарно лечится в этом госпитале и если военные все же уедут, то мы должны к этому серьезно подготовится», – считает замглавы.

По его мнению, на базе инфекционной больницы совместно с Минздравом можно дополнительно подготовить еще 20 мест, но для этого много чего не хватает.

«Собственно говоря собственных средств тоже не хватает. Мы тоже наблюдаем в последние дни рост числа обращающихся, как в амбулаторные отделения так и в стационарные. Мы также поддерживаем главного санитарного врача в том, чтобы объекты питания были закрыты до какого-то определённого срока. Прошлым распоряжением президента были закрыты и образовательные учреждения. Думаю, что представители Управления образования Сухума и Министерства просвещения выйдут с инициативой до какой даты будут ограничения в образовательных учреждениях», – констатировал Астамур Ашуба.