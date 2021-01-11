 

В мире

БИТКОИН НАЗВАЛИ «МАТЕРЬЮ ВСЕХ ПУЗЫРЕЙ»
января 11 2021

БИТКОИН НАЗВАЛИ «МАТЕРЬЮ ВСЕХ ПУЗЫРЕЙ»

Главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт считает, что взрывной рост стоимости биткоина может быть ещё…
БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ
декабря 26 2020
БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ
ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
декабря 26 2020
ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СИТУАЦИЯ С COVID-19 В СУХУМЕ

Новости Понедельник, 11 января 2021 22:55
Оцените материал
(0 голосов)
СИТУАЦИЯ С COVID-19 В СУХУМЕ

Сухум. 11 января 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме сохраняется рост  заболеваемости COVID-19. На сегодня в Сухуме и Сухумском районе зарегистрировано 1202 заболевших, из них взрослых 1173 взрослые и 49 детей. С 1 по 9 января 201 новый случай коронавирусной инфекции,  из них 200 – взрослые и 1 ребенок. Об этом сообщила главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

По ее словам, по сравнению с последней неделей прошлого года рост на 50 человек.

В праздничные дни продолжалась работа санитарной службы столицы. С 25 декабря по 9 января мобильная бригада выезжала на дом 289 раз. Первичных выездов 82. Эти выезды рассчитаны для маломобильных людей, которые не могут самостоятельно приехать – инвалиды, старики, те, кому очень плохо.

Продолжалась санитарная обработка авто  и электротранспорта, продовольственного рынка и торговых рядов в здании «Сухумприбора».

С 1 января по 9 января обработано 122 единицы автотранспорта,  52 единицы электротранспорта. На центральном рынке проведено пять обработок и три обработки продовольственных рядов.

Алла Беляева подчеркнула, что автотранспорта обрабатывается мало, потому что водители маршрутных такси, несмотря на неоднократные предупреждения, на обработку  приезжают редко. В основном обрабатываются рейсовые автобусы.

Главный санитарный врач Сухума считает, что водителей нужно обязать приезжать на санобработку.

В целом же, по ее словам, СЭС столицы работает при полной нагрузке в обычном режиме.

Заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба сообщил, что после введения в эксплуатацию инфекционного комплекса в Сухумской инфекционной больнице, там осуществляют спектр услуг населению, таких как ПЦР-мазок, берут анализы крови у больных COVID-19, осуществляется рентгенография и стационарное лечение больных.

«Количество мест ограничено 35 койками и, соответственно, очень редко бывают свободные места. На каждое освободившееся место появляется новый больной», – сказал Ашуба.

Он подчеркнул, что руководство Администрации насторожила полученная информация о том, что российский военный госпиталь собирается свернуть свою работу.

«Это нас  сильно насторожило, потому что российские врачи нам серьезно помогают. Часть жителей Сухума стационарно лечится в этом госпитале и если военные  все же уедут, то мы должны к этому серьезно подготовится», – считает замглавы.

По его мнению, на базе инфекционной больницы совместно с Минздравом можно дополнительно подготовить еще 20 мест, но для этого много чего не хватает.

«Собственно говоря собственных средств тоже не хватает. Мы тоже наблюдаем в последние дни рост числа обращающихся, как в амбулаторные отделения так и  в стационарные. Мы также поддерживаем главного санитарного врача в том, чтобы объекты питания были закрыты до какого-то определённого срока. Прошлым распоряжением президента были закрыты и образовательные учреждения. Думаю, что представители Управления образования Сухума  и Министерства просвещения выйдут с инициативой до какой даты будут ограничения в образовательных учреждениях», – констатировал Астамур Ашуба.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 11 января 2021 22:57
Теги

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: СИТУАЦИЯ С COVID-19 УХУДШАЕТСЯ ПОДНЯТА УПАВШАЯ В РИЦУ МАШИНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.