ПОДНЯТА УПАВШАЯ В РИЦУ МАШИНА

8 января, около 17:00, автомобиль «Honda-CRV» сорвался с автотрассы, ведущей на дачу Сталина, и упал в озеро Рица. Подразделения горно-спасательного отряда центра «Пламя» МЧС Абхазии, передислоцировавшиеся на озеро Рица для подготовки к плановым учениям, стали свидетелями трагического происшествия.

Сухум. 11 января 2021. Абхазия-Информ. С утра 11 января сотрудники МЧС Абхазии продолжили работы по извлечению со дна озера Рица упавшего 8 января автомобиля «Honda-CRV». В 17:00 машину удалось извлечь из-под воды.

Автомобиль «Хонда» упал в озеро с автотрассы, ведущей на дачу Сталина. В автомобиле находились четыре человека. Троим из них удалось выпрыгнуть из падающей машины.

Прибывшие на место ЧП водолазы ГИМС МЧС РА извлекли тело из автомобиля.

Тело погибшего жителя Гудаутского района было транспортировано на спецтранспорте медицинского управления МЧС РА и передано родственникам.