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Абхазия Информ

ПОДНЯТА УПАВШАЯ В РИЦУ МАШИНА

Новости Понедельник, 11 января 2021 23:09
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ПОДНЯТА УПАВШАЯ В РИЦУ МАШИНА

Сухум. 11 января 2021. Абхазия-Информ. С утра 11 января сотрудники МЧС Абхазии продолжили работы по извлечению со дна озера Рица упавшего 8 января автомобиля «Honda-CRV». В 17:00 машину удалось извлечь из-под воды.

8 января, около 17:00, автомобиль «Honda-CRV» сорвался с автотрассы, ведущей на дачу Сталина, и упал в озеро Рица. Подразделения горно-спасательного отряда центра «Пламя» МЧС Абхазии, передислоцировавшиеся на озеро Рица для подготовки к плановым учениям, стали свидетелями трагического происшествия.

Автомобиль «Хонда» упал в озеро с автотрассы, ведущей на дачу Сталина. В автомобиле находились четыре человека. Троим из них удалось выпрыгнуть из падающей машины.

Прибывшие на место ЧП водолазы ГИМС МЧС РА извлекли тело из автомобиля.

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Тело погибшего жителя Гудаутского района было транспортировано на спецтранспорте медицинского управления МЧС РА и передано родственникам.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 11 января 2021 23:19

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