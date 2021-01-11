ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 9961 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 11 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 528 человек, диагноз COVID-19подтвержден у 179 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 112 человек, у 91 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести.