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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 9961 ЧЕЛОВЕК

Новости Понедельник, 11 января 2021 23:59
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 9961 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 11 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 528 человек, диагноз COVID-19подтвержден у 179 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 112 человек, у 91 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской больнице 9 января скончался пациент 74 лет. Клинический диагноз «новая коронавирусная инфекция».

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Ткуарчалской ЦРБ – 15, в Гагрской ЦРБ – 32, в мобильном военном госпитале – 50 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 9961 человек. 142 летальных случая. Выздоровели 7506 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 12 января 2021 00:01

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