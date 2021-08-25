ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 24570 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 24 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 422 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 123 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 103 пациента, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 34, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 51 пациент.
В Гудаутской ЦРБ скончался мужчина 69 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 24570 человек. Зарегистрировано 366 летальных случаев. Выздоровели 20307 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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