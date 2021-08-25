ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 24570 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 24 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 422 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 123 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 103 пациента, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 34, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 51 пациент.