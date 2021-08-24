СТАРТОВАЛИ АРМЕЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ – 2021
Новости Вторник, 24 августа 2021 18:45
Сухум. 24 августа 2021. Абхазия-Информ. В Алабино состоялось открытие Армейских международных игр – 2021. Делегацию от Абхазии возглавлял заместитель министра обороны генерал-майор Нодар Авидзба. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин.
Армейские международные игры (АрМИ-2021) пройдут в период с 22 августа по 4 сентября 2021 года, совместно с мероприятиями Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» на объектах полигона «Алабино» и парка «Патриот».
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