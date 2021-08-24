ГЕНПРОКУРАТУРА НЕ СОГЛАСНА С ОТСРОЧКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА АСЛАНУ ЦВИЖБА

Вышеуказанная жалоба в кассационную коллегию Верховного суда РА была подана защитой в связи с отказом судом первой инстанции в удовлетворении ходатайства о применении отсрочки исполнения приговора в отношении Цвижба А.Ш. до его выздоровления.

Сухум. 24 августа 2021. Абхазия-Информ. 11 августа 2021 года, кассационной коллегией Верховного суда РА по уголовным делам, под председательством судьи Верховного суда РА Кварчия Р.В., судей Гамисония Г.Г., Цушба М.С. была рассмотрена кассационная жалоба адвоката Цвижба М.Б., в интересах Цвижба Аслана Шикуровича, осужденного Верховным судом РА 28 октября 2016 года за похищение и последующее умышленное убийство двоих граждан РФ, - Клемантовича С.П. и Скаредновой О.С., имевшее место 11 сентября 2012 года и совершенное им в составе группы лиц по предварительному сговору: с экс-депутатом Парламента – Народного Собрания РА – Квициния Н.Ю., Бигвава Д.Ф., Хмаил Р.Н., Гопия А.Ш.

По результатам рассмотрения жалобы, при особом мнении судьи Цушба М.С., полагавшей решение суда первой инстанции законным и обоснованным, постановление суда первой инстанции об отказе в применении отсрочки было отменено и вынесено новое определение, которым в отношении Цвижба А.Ш. была применена отсрочка исполнения приговора по болезни, сроком на 6 месяцев (до 11 февраля 2022 года) для прохождения лечения почек и органов зрения за пределами РА.

Цвижба А.Ш. отбывал наказание по приговору Верховного суда РА в исправительной колонии строгого режима с 11 октября 2013 года, будучи осужденным к 20 годам лишения свободы.

Ранее, 07.11.2017 года и 02.02.2019 года в связи с наличием тяжелых заболеваний препятствующих отбыванию наказания, на основании судебных решений были освобождены от наказания, до выздоровления фигуранты по вышеуказанному уголовному делу: Гопия Ахра Шалодиевич (осужден к 14 годам лишения свободы) и Хмаил Рамин Нуриевич (осужден к 13 годам лишения свободы).

В отношении Бигвава Д.Ф. и Квициния Н.Ю. на основании постановления Парламента - Народного Собрания РА от 29 сентября 2020 года, в ознаменование 27 годовщины победы в Отечественной войне 92-93гг, был применен акт амнистии согласно которому им сокращен неотбытый срок наказания наполовину. Квициния Н.Ю осужден к 16 годам лишения свободы, Бигвава Д.Ф осужден к 15 годам лишения свободы.

В связи с категорическим несогласием с принятым решением, на определение Верховного суда РА от 11 августа 2021 года, согласно которому Цвижба А.Ш. была предоставлена отсрочка исполнение приговора – в Президиум Верховного суда РА Генеральной прокуратурой РА будет принесено надзорное представление.