НАХОДИВШИЙСЯ В РОЗЫСКЕ АРКАДИЙ БЖАНИЯ ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ
Сухум. 24 августа 2021. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд под председательством судьи Миланы Джинджолия удовлетворил ходатайство государственного обвинителя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого Аркадия Бжания.
Органами предварительного расследования Аркадий Бжания подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 УК Республики Абхазия, по факту убийства Омари Шакая, которая имела место 3 сентября 2019 года в городе Сухум.
С 5 сентября 2019 года подозреваемый Аркадий Бжания был объявлен в розыск на территории Республики Абхазия.
Согласно постановлению Сухумского городского суда в отношении подозреваемого Аркадия Бжания была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, то есть до 20 сентября 2021 года.
Данное постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Абхазия в течении 3 суток со дня его вынесения.
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