ПЕРВЫЙ ВЫЗДОРОВЕВШИЙ ПАЦИЕНТ ПОКИНУЛ РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ

Сухум. 24 августа 2021. Абхазия-Информ. Пресс-служба Южного Военного округа РФ сообщает, что из российского военного госпиталя выписан первый пациент после лечения коронавируса.

Мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России, развернут в Сухуме с 18 августа второй раз, принял на лечение 42 пациента.

Госпиталь, рассчитанный на 100койко-мест, располагается на территории тур гостиницы «Айтар».

В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.