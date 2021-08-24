ПЕРВЫЙ ВЫЗДОРОВЕВШИЙ ПАЦИЕНТ ПОКИНУЛ РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ
Новости Вторник, 24 августа 2021 13:53
Сухум. 24 августа 2021. Абхазия-Информ. Пресс-служба Южного Военного округа РФ сообщает, что из российского военного госпиталя выписан первый пациент после лечения коронавируса.
Мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России, развернут в Сухуме с 18 августа второй раз, принял на лечение 42 пациента.
Госпиталь, рассчитанный на 100койко-мест, располагается на территории тур гостиницы «Айтар».
В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.
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