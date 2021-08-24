СУХУМСКОЕ СОБРАНИЕ ПРИОБРЕЛО КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Председатель Собрания Ираклий Харчилава отметил, что из-за пандемии коронавируса, инфекционная больница уже второй год работает в авральном режиме.

«Городские власти помогают больнице: увеличено количество койко-места, больные обеспечиваются лекарствами и расходными материалами. В этот тяжелый период врачам и всему медицинскому персоналу необходима моральная поддержка. Они должны чувствовать поддержку со стороны общества и депутатов, в частности. Наши врачи, медсестры работают с полной самоотдачей, рискуя своим здоровьем, спасают людей, при этом сами нуждаются в защите. Хочу выразить им благодарность за неимоверный труд и пожелать здоровья и благополучия. А установка кондиционеров в больнице, надеюсь, немного облегчит условия работы медикам и поможет при лечении пациентов», - подчеркнул Ираклий Харчилава.

В Сухумской инфекционной больнице находится 30 пациентов, 10 из них в тяжелом состоянии. 14 октября 2020 года больница приняла на стационарное лечение первых больных коронавирусом.