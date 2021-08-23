ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ МИНЮСТОМ АБХАЗИИ И МИНЮСТОМ РОССИИ

Сухум. 23 августа 2021. Абхазия-Информ. Состоялась видеоконференция между Министерством юстиции Республики Абхазия и Министерством юстиции Российской Федерации с целью обмена опытом в сфере цифровизации записей актов гражданского состояния.Заместитель министра юстиции Динара Папба поприветствовала и поблагодарила участников онлайн встречи, выразив надежду на дальнейшее развитие сотрудничества.

В рамках видеоконференции российская сторона поделилась своим опытом по созданию и внедрению цифрового Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Заместитель начальника Управления регистра населения Владислав Поволоцкий отметил, что демо версия реестра записей актов гражданского состояния Республики Абхазия содержит не только документы органов ЗАГС, но и личные данные граждан, тогда как Управление регистра Российской Федерации только создает аналогичный по принципу реестр.

В ходе конференции был обсужден ряд вопросов, касающихся технической составляющей создания и внедрения реестра, а именно процесс внесения записей в данный реестр, как происходит синхронизация в архивах и осуществляется доступ к ним.

Специалист по оцифровке актов гражданского состояния Инара Агрба поделилась с участниками встречи абхазским опытом создания и внедрения демо версии реестра в нескольких органах ЗАГС Республики и подчеркнула отличие Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния Республики Абхазия и Российской Федерации.

В свою очередь заместитель директора Департамента по международному праву и сотрудничеству Максим Воробьев отметил, что российская сторона рассчитывает на более локальный обмен опытом между Минюстом Абхазии и Минюстом России по внедрению и ведению реестра записей актов гражданского состояния.