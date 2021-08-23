ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ МИНЮСТОМ АБХАЗИИ И МИНЮСТОМ РОССИИ
Заместитель начальника Управления регистра населения Владислав Поволоцкий отметил, что демо версия реестра записей актов гражданского состояния Республики Абхазия содержит не только документы органов ЗАГС, но и личные данные граждан, тогда как Управление регистра Российской Федерации только создает аналогичный по принципу реестр.
В ходе конференции был обсужден ряд вопросов, касающихся технической составляющей создания и внедрения реестра, а именно процесс внесения записей в данный реестр, как происходит синхронизация в архивах и осуществляется доступ к ним.
Специалист по оцифровке актов гражданского состояния Инара Агрба поделилась с участниками встречи абхазским опытом создания и внедрения демо версии реестра в нескольких органах ЗАГС Республики и подчеркнула отличие Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния Республики Абхазия и Российской Федерации.
В свою очередь заместитель директора Департамента по международному праву и сотрудничеству Максим Воробьев отметил, что российская сторона рассчитывает на более локальный обмен опытом между Минюстом Абхазии и Минюстом России по внедрению и ведению реестра записей актов гражданского состояния.