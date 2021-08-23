 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ
июля 28 2021

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. 2020 год войдет в мировую историю как год пандемии COVID-19.…
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

В мире

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа». Руководство Украины активно продвигает это мероприятие, зазывая…
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
августа 13 2021
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ МИНЮСТОМ АБХАЗИИ И МИНЮСТОМ РОССИИ

Новости Понедельник, 23 августа 2021 19:52
Оцените материал
(0 голосов)
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ МИНЮСТОМ АБХАЗИИ И МИНЮСТОМ РОССИИ
 
Сухум. 23 августа 2021. Абхазия-Информ. Состоялась видеоконференция между Министерством юстиции Республики Абхазия и Министерством юстиции Российской Федерации с целью обмена опытом в сфере цифровизации записей актов гражданского состояния.Заместитель министра юстиции Динара Папба поприветствовала и поблагодарила участников онлайн встречи, выразив надежду на дальнейшее развитие сотрудничества.
В рамках видеоконференции российская сторона поделилась своим опытом по созданию и внедрению цифрового Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Заместитель начальника Управления регистра населения Владислав Поволоцкий отметил, что демо версия реестра записей актов гражданского состояния Республики Абхазия содержит не только документы органов ЗАГС, но и личные данные граждан, тогда как Управление регистра Российской Федерации только создает аналогичный по принципу реестр.

В ходе конференции был обсужден ряд вопросов, касающихся технической составляющей создания и внедрения реестра, а именно процесс внесения записей в данный реестр, как происходит синхронизация в архивах и осуществляется доступ к ним.

Специалист по оцифровке актов гражданского состояния Инара Агрба поделилась с участниками встречи абхазским опытом создания и внедрения демо версии реестра в нескольких органах ЗАГС Республики и подчеркнула отличие Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния Республики Абхазия и Российской Федерации.

В свою очередь заместитель директора Департамента по международному праву и сотрудничеству Максим Воробьев отметил, что российская сторона рассчитывает на более локальный обмен опытом между Минюстом Абхазии и Минюстом России по внедрению и ведению реестра записей актов гражданского состояния.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 23 августа 2021 19:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, БОЕПРИПАСОВ И НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.