НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, БОЕПРИПАСОВ И НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 23 августа 2021. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, 12.08.2021 г. в с. Лада Баргяп, Галского района, сотрудниками СГБ Республики Абхазия задержан Гвадзба Георгий Владимирович, 1986 г.р., уроженец и житель указанного села, который подозревается в незаконном хранении взрывных устройств, боеприпасов и наркотических средств.

При обследовании домовладения и приусадебного участка, принадлежащего Гвадзба Г.В., сотрудники СГБ обнаружили и изъяли две гранаты «Ф-1», с двумя запалами, 45 патронов калибра 5,45 мм, два магазина к АК, наркотическое средство каннабис «марихуана».