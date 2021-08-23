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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, БОЕПРИПАСОВ И НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Новости Понедельник, 23 августа 2021 18:51
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, БОЕПРИПАСОВ И НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 23 августа 2021. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, 12.08.2021 г. в с. Лада Баргяп, Галского района, сотрудниками СГБ Республики Абхазия задержан Гвадзба Георгий Владимирович, 1986 г.р., уроженец и житель указанного села, который подозревается в незаконном хранении взрывных устройств, боеприпасов и наркотических средств.

При обследовании домовладения и приусадебного участка, принадлежащего Гвадзба Г.В., сотрудники СГБ обнаружили и изъяли  две гранаты «Ф-1», с двумя запалами, 45 патронов калибра 5,45 мм, два магазина к АК, наркотическое средство каннабис «марихуана».

Согласно справке ЭКЦ МВД, изъятые взрывные устройства и боеприпасы пригодны к производству взрыва и  выстрелов. Общий вес изъятой «марихуаны» составляет 286,7 граммов.

Задержанный Гвадзба Г.В. водворен в ИВС ОВД по Галскому району. Прокуратурой Галского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РА (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей,  боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 3 ст. 223 УК РА (незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере).  

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 23 августа 2021 18:52

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