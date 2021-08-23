ОЧАМЧЫРСКАЯ НАХОДКА АРХЕОЛОГОВ

Сухум. 23 августа 2021. Абхазия-Информ. Найденный в Очамчыре археологами свинцовый саркофаг перенесен в специально отведенное помещение, и будет вскрыт только после исследования специалистов, сказал Абхазия-Информ руководитель абхазской части экспедиции, директор госмузея Аркадий Джопуа.

Историк уточнил, что ранее подобного вида погребения на территории Абхазии не археологи не находили. Ученые предполагают, что это уникальное захоронение, датируемое V-VI веком н. э., принадлежит скорее священнослужителю высокого ранга, либо представителю местной знати. Другие артефакты, найденные на раскопках в этом сезоне, пополнят фонды Абхазского госмузея .