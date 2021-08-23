ОЧАМЧЫРСКАЯ НАХОДКА АРХЕОЛОГОВ
Сухум. 23 августа 2021. Абхазия-Информ. Найденный в Очамчыре археологами свинцовый саркофаг перенесен в специально отведенное помещение, и будет вскрыт только после исследования специалистов, сказал Абхазия-Информ руководитель абхазской части экспедиции, директор госмузея Аркадий Джопуа.
Историк уточнил, что ранее подобного вида погребения на территории Абхазии не археологи не находили. Ученые предполагают, что это уникальное захоронение, датируемое V-VI веком н. э., принадлежит скорее священнослужителю высокого ранга, либо представителю местной знати. Другие артефакты, найденные на раскопках в этом сезоне, пополнят фонды Абхазского госмузея .
С начала августа в Очамчырском районе ведутся раскопки древнего Гюэноса. Это абхазо-российская экспедиция, которая проходит третье лето. Абхазскую часть возглавляет директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа. российскую часть – историк, кавказовед Александр Скаков (Москва).
Очамчырские раскопки являются продолжением Ткуарчальской археологической экспедиции в поселке Джантуха Ткуарчалского района.
Аркадий Джопуа уточнил, что последние раскопки в окрестностях Очамчыры производились в 1984 году под руководством историка Сергея Шамба.
За это время найдено много различных артефактов, различные фрагменты металлических, остатки чернолаковой импортной керамики, керамических изделия местного производства, предметы утвари с орнаментом и т.д.
Последнее от Super User
- АБХАЗСКИЙ ХУДОЖНИК КАДИР ТВАНБА РАЗРИСОВАЛ ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ ДОМ В УЛЬЯНОВСКЕ
- НА ДЕНЬГИ ХАЗРЕТА СОВМЕНА ПРИОБРЕТЕНЫ ДВА АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
- ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
- СОТРУДНИКИ ГИМС МЧС АБХАЗИИ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ СИТУАЦИЮ НА ОЗЕРЕ РИЦА
- 24 АВГУСТА В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ НЕ БУДЕТ ВОДЫ