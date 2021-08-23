АБХАЗСКИЙ ХУДОЖНИК КАДИР ТВАНБА РАЗРИСОВАЛ ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ ДОМ В УЛЬЯНОВСКЕ

В 2021 году география проекта расширилась – новые муралы появились не только в областном центре, но и в Димитровграде и рабочем посёлке Чердаклы. Авторами граффити выступили художники из Ульяновска, Санкт-Петербурга, Ижевска, а также Сухума (Республика Абхазия).

Сухум. 23 августа 2021. Абхазия-Информ . В Ульяновске в третий раз прошёл стрит-арт фестиваль «Контур». Уличные художники собрались в городе, чтобы вместе преобразить его, сделав немного ярче.

«Еще она тема, помимо экологии, объединяющая все работы в единую концепцию – это культурный код. Мы хотим, чтобы роспись на фасаде идентифицировала Ульяновскую область и города, представители которых принимают участие в фестивале. Мы очень надеемся, что по итогу жители Ульяновска, Димитровграда и Чердаклов увидят свои здания обновленными, а те мастер-классы, что стали частью программы фестиваля, пополнят армию любителей стрит-арта и помогут воспитать культуру уличного искусства в первую очередь в молодежной среде», – рассказала директор фонда «Ульяновск – культурная столица» Татьяна Ившина.

В доме 11А по улице Стасова в Ульяновске работал абхазский художник Кадир Тванба. Тема экологии и бережного отношения к окружающей среде нашла отражение в изображении окаменевшей раковины аммонита, красного пиона и динозавра.

«Я люблю работать с яркими цветами. Культура Абхазии, ее танцы, песни очень ритмичны, и я передаю эту ритмичность на рисунках яркими красками. Они несут особую энергию. Поэтому и мурал для «Контура» получился таким ярким. Я с удовольствием работал над ним без малого неделю. Уличное искусство нужно всегда, потому что оно легче находит своего зрителя, чем в галереях – оно оказывается ближе к людям и по моему опыту собирает меньше негативных отзывов», – поделился Кадир Тванба.

Инициаторами такого необычного украшения фасада стали сами жильцы дома. По словам старшей по дому Елены Фаллеевой, жители захотели украсить свой дом после появления граффити «Сплетение поколений» на улице Рябикова.

«Нам хотелось, чтобы на нашем здании тоже появился красивый рисунок. В итоге получилась очень необычная и интеллектуальная картина. Удивительно, как художник из совсем другого края смог проникнуться любимыми для ульяновцев местами, нашей историей и сплести всё это в одну полноценную работу. Обаял своим добродушием нас и сам мастер: такой лучезарный человек. Мы даже подготовили ему в подарок баночку мёда с ульяновских полей», – рассказала Елена Фаллеева.

Для справки:

Проект о проведении стрит-арт фестиваля «Контур» стал победителем конкурса на соискание грантов из бюджета Ульяновской области, а также при финансовой поддержке НИИАР г. Димитровграда и АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области» (г. Димитровград). Он будет реализован Центром инноваций и коммуникации в партнёрстве с фондом «Ульяновск – культурная столица».