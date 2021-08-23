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Абхазия Информ

НА ДЕНЬГИ ХАЗРЕТА СОВМЕНА ПРИОБРЕТЕНЫ ДВА АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Новости Понедельник, 23 августа 2021 15:09
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НА ДЕНЬГИ ХАЗРЕТА СОВМЕНА ПРИОБРЕТЕНЫ ДВА АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 23 августа 2021. Абхазия-Информ. Медучреждения Абхазии получат несколько новых машин скорой помощи, сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

По поручению президента Абхазии Аслана Бжания, из средств, выделенных бывшим главой Адыгеи, меценатом Хазретом Совменом, приобретены два линейных автомобиля скорой медицинской помощи.

«Машины уже закуплены и сейчас находятся на стадии комплектования. Максимум, в течение 10 дней они будут доставлены в Абхазию», – сказал министр.

В результате переговоров Аслана Бжания с депутатом Государственной Думы РФ Адамом Делимхановым, республика получит в дар еще две машины скорой помощи.

Кроме того меценат Иван Саввиди передаст Абхазии реанимобиль класса С на базе Volkswagen Crafter с максимальной комплектацией.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 23 августа 2021 15:16

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