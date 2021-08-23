ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Сухум. 23 августа 2021. Абхазия-Информ. Представители Гагрского района Абхазии и Городецкого муниципального района Нижегородской области Российской Федерации подписали Соглашение «О сотрудничестве и установлении побратимских связей».
Документ подписали заместитель главы администрации Гагрского района Алхас Барциц и глава местного самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской области Александр Мудров.
В этот же день и.о. главы администрации города Пицунда Руслан Хунцария и глава местного самоуправления города Бор Нижегородской области Алексей Боровский подписали Соглашение «О сотрудничестве и установлении побратимских связей».
Подписания проходили в Нижнем Новгороде на официальной встрече руководителя Администрации президента Абхазии Алхаса Квициниа и заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.
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