ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 23 августа 2021. Абхазия-Информ . Представители Гагрского района Абхазии и Городецкого муниципального района Нижегородской области Российской Федерации подписали Соглашение «О сотрудничестве и установлении побратимских связей».

В этот же день и.о. главы администрации города Пицунда Руслан Хунцария и глава местного самоуправления города Бор Нижегородской области Алексей Боровский подписали Соглашение «О сотрудничестве и установлении побратимских связей».

Подписания проходили в Нижнем Новгороде на официальной встрече руководителя Администрации президента Абхазии Алхаса Квициниа и заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.