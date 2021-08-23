СОТРУДНИКИ ГИМС МЧС АБХАЗИИ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ СИТУАЦИЮ НА ОЗЕРЕ РИЦА
Сухум. 23 августа 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии проверили поступившую информацию о возникшем стихийном пляже на берегу озера, со стороны дачи Сталина. Однако во время данной поездки вышеупомянутый факт не подтвердился.
На территории Рицинского национального реликтового парка установлены стенды, где размещена информация о запрете купания в озере и штрафах за нарушение данного ограничения.
Помимо этого сотрудники ГИМС проверили наличие спасательных жилетов у туристов, плавающих по озеру на маломерных судах, в частности, на катамаранах. Случаи отсутствия спасательных жилетов на туристах, которые были выявлены на момент проверки, владельцы катамаранов объяснили тем, что сами отдыхающие снимают с себя выданные жилеты, тем самым нарушая правила безопасного поведения на воде.
Спасатели настоятельно рекомендовали владельцам катамаранов строго следить за безопасностью туристов и устранять подобные нарушения во избежание чрезвычайных ситуаций с непредсказуемыми последствиями.
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