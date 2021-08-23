СОТРУДНИКИ ГИМС МЧС АБХАЗИИ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ СИТУАЦИЮ НА ОЗЕРЕ РИЦА

Сухум. 23 августа 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии проверили поступившую информацию о возникшем стихийном пляже на берегу озера, со стороны дачи Сталина. Однако во время данной поездки вышеупомянутый факт не подтвердился.

На территории Рицинского национального реликтового парка установлены стенды, где размещена информация о запрете купания в озере и штрафах за нарушение данного ограничения.