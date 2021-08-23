24 АВГУСТА В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ НЕ БУДЕТ ВОДЫ

Сухум. 23 августа 2021. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г. Сухум сообщает, что в связи с ремонтом канализационного коллектора по ул. Ардзинба (в районе Республиканского стадиона), канализационного коллектора по ул. Гулия – ул.Калмыкова, ремонтом напорного водовода по ул. Бубновой, во вторник, 24 августа, с 00:00 до 19:00 будет прекращена подача питьевой воды по ул. Адыгейская, на вокзале и ВИЭМе, в центре города и на рынке.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.