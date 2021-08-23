ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПРОДОЛЖАЕТ ПРОГРАММЫ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 23 августа 2021. Абхазия-Информ. Глава Галского района Константин Пилия и заместитель главы Нарсоу Джопуа приняли специалиста международной организации по программе FAO Тифен Люка. Сообщает Гал-инфо в соцсети Фейсбук.
FAO - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
На сегодняшний день в планах программы реализация двух проектов: защита леса от вредоносных насекомых и развитие овощеводства. Второй проект заключается в профессиональной подготовке фермеров, что поможет увеличить производительность/ сельскохозяйственных культур. Тифэн Люка сообщила о планах по обучению фермерскому хозяйству заинтересованных лиц в Галском гуманитарном колледже. В этом вопросе FAO тесно сотрудничает с министерством сельского хозяйства, а так же с министерством просвещения и языковой политики.
Константин Пилия поблагодарил специалиста программы за поддержку развития сельского хозяйства в Галском районе, отметив, что более профессиональный подход занятием фермерства улучшит показатели в данной сфере.