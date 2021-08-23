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Абхазия Информ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПРОДОЛЖАЕТ ПРОГРАММЫ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

Новости Понедельник, 23 августа 2021 12:35
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПРОДОЛЖАЕТ ПРОГРАММЫ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 23 августа 2021. Абхазия-Информ. Глава Галского района Константин Пилия и заместитель главы Нарсоу Джопуа приняли специалиста международной организации по программе FAO Тифен Люка. Сообщает Гал-инфо в соцсети Фейсбук.

FAO - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

На сегодняшний день в планах программы реализация двух проектов: защита леса от вредоносных насекомых и развитие овощеводства. Второй проект заключается в профессиональной подготовке фермеров, что поможет увеличить производительность/ сельскохозяйственных культур. Тифэн Люка сообщила о планах по обучению фермерскому хозяйству заинтересованных лиц в Галском гуманитарном колледже. В этом вопросе FAO тесно сотрудничает с министерством сельского хозяйства, а так же с министерством просвещения и языковой политики.

Константин Пилия поблагодарил специалиста программы за поддержку развития сельского хозяйства в Галском районе, отметив, что более профессиональный подход занятием фермерства улучшит показатели в данной сфере.

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