ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПРОДОЛЖАЕТ ПРОГРАММЫ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

FAO - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

На сегодняшний день в планах программы реализация двух проектов: защита леса от вредоносных насекомых и развитие овощеводства. Второй проект заключается в профессиональной подготовке фермеров, что поможет увеличить производительность/ сельскохозяйственных культур. Тифэн Люка сообщила о планах по обучению фермерскому хозяйству заинтересованных лиц в Галском гуманитарном колледже. В этом вопросе FAO тесно сотрудничает с министерством сельского хозяйства, а так же с министерством просвещения и языковой политики.

Константин Пилия поблагодарил специалиста программы за поддержку развития сельского хозяйства в Галском районе, отметив, что более профессиональный подход занятием фермерства улучшит показатели в данной сфере.