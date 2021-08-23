БАНК АБХАЗИИ ВЫПУСТИЛ МОНЕТУ В ПАМЯТЬ О ЗУРАБЕ АЧБА (1950-2000).

Сухум. 23 августа 2021. Абхазия-Информ. Национальный банк Абхазии объявил о выпуске в обращение памятной монеты «Зураб Ачба», посвященной 70-летию со дня рождения видного общественного и политического деятеля страны.

Тираж: 100 шт., Диаметр: 39,0 мм , Материал: Серебро 925, Содержание чистого металла: 31 г.

Номинал: 10 апсар

Художник Батал Джапуа

Серия: «Выдающиеся личности Абхазии»

Аверс: В верхней центральной части на зеркальном поле расположено рельефное изображение герба Банка Абхазии, под ним надпись на абхазском языке «Аҧсны Абанк», над гербом полукругом надписи, обозначающие номинал монеты – 10 апсаров, в правой части - фирменный знак и именник монетного двора. В нижней части монеты на матовом поле обозначен год чеканки «2020».

Реверс: Портрет в полупрофиль Зураба Ачба. С правой стороны – микрофоны, с левой – годы жизни и тамга (родовой фамильный знак) семьи Чачба.

Зураб Константинович Ачба (23 февраля 1950 г. - 15 августа 2000 г.)

Общественный и политический деятель Абхазии, депутат Верховного Совета - парламента Республики Абхазия (1991 - 1996).

Родился 23 февраля 1950 г. в г. Сухуме (Абхазия). Абхаз. Окончил сухумскую среднюю школу №10 им. Н. Лакоба. В 1967 г. поступил в Московский государственный университет на юридический факультет. После окончания МГУ работал юрисконсультом в различных организациях Абхазии.

С 1989 г. - заместитель председателя Народного форума Абхазии. Блестящий оратор, полемист, активный сторонник и участник грузино-абхазского диалога до войны 1992-1993 гг.

В 1991-1996 гг. - депутат Верховного Совета - парламента Республики Абхазия.

С 1993 г. член Межреспубликанской коллегии адвокатов, заведующий юридической консультацией № 24 (Москва).

1999 - 15 августа 2000 г. консультант в Сухумском офисе по правам человека ООН и ОБСЕ. В этот же период проявил себя как публицист. Печатался в независимой «Нужной газете» (Сухум), выступал с острыми критическими статьями в адрес официальных властей Республики Абхазия. Зураб Ачба был убит в Сухуме 15 августа 2000 г. Убийца правозащитника так и не был найден и не предстал перед судом.

В этом году исполняется 21 год со дня гибели Зураба Ачба. Он был убит выстрелом в спину 15 августа 2000 года возле сухумской школы №14. Исполнители и заказчики убийства до сих пор не установлены.

К очередной годовщине гибели Ачба с просьбой увековечить память известного правозащитника в мэрию обратились общественные деятели.

13 августа 2021 года Сухумское городское собрание приняло решение о названии площади имени зураба Ачба, расположенной недалеко от места его гибели.

С 2001 года в Сухуме работает образовательный центр имени Зураба Ачба «Мир без насилия», основанный политологом Далилой Пилиа.