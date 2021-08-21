ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 120 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 21 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 426 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 120 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 114 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 17, в Гагрской ЦРБ – 42, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 36 пациентов.