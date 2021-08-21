ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 120 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 21 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 426 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 120 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 114 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 17, в Гагрской ЦРБ – 42, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 36 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 24310 человек. Зарегистрировано 360 летальных случаев. Выздоровели 19608 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.